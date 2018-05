Besucherrekord bei Lebensretter-Messe „Rettmobil”

Fulda. Mit einem Besucherrekord ist am Freitag die europäische Leitmesse im Rettungswesen „Rettmobil” in Fulda zu Ende gegangen. An drei Tagen wurden den Angaben zufolge 29 618 Gäste gezählt. mehr