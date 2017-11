Eintracht Frankfurt muss im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Heidenheim am 20. Dezember ran. Die Partie beim Fußball-Zweitligisten beginnt um 20.45 Uhr. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Bei einem Sieg stünde der Vorjahresfinalist im Viertelfinale, das am 6./7. Februar 2018 ausgetragen wird.

(dpa)