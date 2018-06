Eintracht startet in Freiburg in neue Saison

Pokalsieger Eintracht Frankfurt startet mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg in die neue Fußball-Bundesliga-Saison. Das ergab sich aus der Veröffentlichung der Spielpläne durch die Deutsche Fußball-Liga am Freitag. Spieltage sind der 25. und 26. August. Im ersten Heimspiel (31.8.-2.9.) empfängt die Eintracht Werder Bremen, ehe es am 3. Spieltag (14.-16.9.) zu Borussia Dortmund geht.

Beim zweiten Heimspiel vom 21. bis 23. September gastiert RB Leipzig in der Frankfurter Arena. Am letzten Hinrundenspieltag (21. bis 23. 12.) treffen die Hessen auf Bayern München. Die Rückrunde beginnt am 18. Januar.

Zweitligist SV Darmstadt 98 beginnt mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Paderborn 07. Termine sind der 4. bis 6. August. Am zweiten Spieltag reisen die Lilien zum FC St. Pauli (10.-13. 8.). Gegner im zweiten Heimspiel vom 24.-27. August ist der MSV Duisburg. Zum Abschluss der Hinrunde reist Darmstadt zum FC Erzgebirge Aue (14. bis 17. 12.).

(dpa)