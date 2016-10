Eintracht trifft auf Bayern München

Eintracht Frankfurt spielt heute in der Fußball-Bundesliga gegen den deutschen Meister Bayern München. Anpfiff in der Commerzbank Arena ist um 15.30 Uhr. Nach einem Urteil des DFB-Sportgerichts muss der Frankfurter Fanblock auch bei diesem vermeintlich schwersten Heimspiel der Saison leer bleiben. Trainer Niko Kovac sieht darin jedoch nicht zwingend einen Nachteil. „Es sind immer noch 49 000 Zuschauer im Stadion. Die Mannschaft hatte die gleiche Situation bereits gegen Schalke 04. Und das Spiel war erfolgreich”, sagte der frühere Bayern-Profi, der am Samstag seinen 45. Geburtstag feiert.

(dpa)