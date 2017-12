Eintracht verdient sich im Pokal einen Tag mehr Urlaub

Die Fußball-Profis von Eintracht Frankfurt haben sich durch den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals einen zusätzlichen Tag Urlaub verdient. „Ich habe den Spielern vor dem Spiel gesagt, wenn wir weiterkommen, dann habt ihr euch auch verdient, einen Tag länger Urlaub zu haben. Das haben sie geschafft”, sagte Trainer Niko Kovac am Mittwochabend nach dem 2:1 in der Verlängerung gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim. „Von daher treffen wir uns am 29. Dezember vormittags und werden zwei Mal trainieren.” Am 31. Dezember und 1. Januar bekommen die Spieler noch zwei Tage frei, ehe es am 2. Januar ins Trainingslager nach Spanien geht.

(dpa)