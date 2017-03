Einziges Mehrgenerationenhospiz feiert ersten Geburtstag

Das erste und bislang einzige Mehrgenerationenhospiz Deutschlands feiert am Sonntag seinen ersten Geburtstag. Seit der Einweihung waren 56 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zwischen 7 und 92 Jahren zu Gast, wie die Heilhaus-Stiftung mitteilte. 39 Menschen hat das Hospizteam im ersten Jahr beim Sterben begleitet.

Das Konzept in Nordhessen habe sich bewährt. Wenn ein 89-Jähriger leise ein Lied für ein schwerstkrankes Mädchen summe, das aufmerksam zuhöre und irgendwann einschlafe, dann sei das ein sehr berührender Moment, sagte die Leiterin des Hospizes Viviane Clauss. Schwerstkranke werden mit ihren Familien umsorgt, Sterbende leben ihr Leben bis zum Ende und werden mit ihren Angehörigen betreut.

Das Besondere an der nordhesssichen Einrichtung ist, dass Hospize in Deutschland eigentlich nach dem Alter getrennt sind. Kinder und Jugendliche, die an einer lebensbegrenzenden Erkrankung leiden, haben im Gegensatz zu Erwachsenen bereits von Beginn der Diagnosestellung an einen Anspruch auf einen Hospizplatz. Da die Erkrankung oft mit intensiver Pflege verbunden ist, stoßen die Eltern häufig an die Grenzen der Belastbarkeit. Der wochenweise Aufenthalt im Hospiz soll für Entlastung und Erholung sorgen. Erwachsene werden hingegen nur in der letzten Phase ihres Lebens im Hospiz aufgenommen.

