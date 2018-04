Eisenbahner streiken ohne Ankündigung bei Cantus-Bahn

Bei der in Nordhessen und Niedersachsen aktiven Cantus-Bahn müssen sich Fahrgäste an diesem Montag auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rief ihre Mitglieder zu einem nicht angekündigten Warnstreik auf, der um 11.00 Uhr an den Standorten Kassel, Göttingen und Bebra begonnen hat. „Ein Großteil der Züge wird stehen”, erklärte ein Gewerkschaftssprecher kurz nach Beginn der Aktion, die bis zum Nachmittag andauern sollte.

„Wir haben diesmal ganz bewusst auf eine Vorab-Information an die Fahrgäste verzichtet”, machte EVG-Verhandlungsführer Sven Langensiepen in einer Mitteilung deutlich. „Nachdem der Arbeitgeber unser Entgegenkommen an die Fahrgäste ausgenutzt hat, um unseren Arbeitskampf zu unterlaufen, indem er sämtliche Führungskräfte, die eine Berechtigung zum Fahren haben, dienstverpflichtet hat, bleibt uns gar keine andere Wahl, als diesmal auf den Überraschungsmoment zu setzen”, sagte er. Die Verantwortung für die absehbare Verärgerung der Fahrgäste trage die Cantus-Geschäftsleitung.

Beim ersten Warnstreik vor knapp zwei Wochen waren alle Züge gefahren. Die Gewerkschaft will in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Die EVG fordert unter anderem, dass ihre Mitglieder wieder an jedem zweiten Wochenende frei haben können und dass sie wie in anderen Bahnunternehmen auch selbst entscheiden können, ob sie mehr Geld, mehr Urlaub oder eine Arbeitszeitverkürzung wollen.

