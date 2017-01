Eisengießerei unter Schutzschirm des Insolvenzgerichts

Rund 140 Islamisten in IS-Kampfgebiete ausgereist

Wiesbaden. Aus Hessen reisen weniger gewaltbereite Islamisten in IS-Kampfgebiete aus. Seit November 2015 habe es rund zehn Ausreisen gegeben, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mit. mehr