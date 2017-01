Wintereinbruch: Eisglatte Straßen in Hessen: Über 20 Unfälle in der Nacht

Die Minusgrade haben in der Nacht zum Donnerstag zu teils spiegelglatten Straßen geführt, in Mittel- und Südhessen allein kam es zu mehr als 20 Unfällen. Auch für Freitag sagen die Meteorologen frostige Temperaturen voraus.

Bei Temperaturen von bis zu minus 8 Grad ist es am Donnerstagmorgen zu mehr als 20 Glätteunfällen in Mittel- und Südhessen gekommen, zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Spiegelglatte Straßen haben innerorts sowie auf Autobahnen die Fahrer überrascht, wie ein Polizeisprecher aus Mittelhessen mitteilte. «Zum Glück gab es weitestgehend nur Blechschäden.» Streufahrzeuge seien die ganze Nacht unterwegs gewesen.Der Deutsche Wetterdienst kündigt allerdings Entspannung für den restlichen Donnerstag an. Nur am Nachmittag könne es vereinzelte Schneeschauer geben. In der Nacht zu Freitag werde jedoch erneut mit glatten Straßen und Frost gerechnet, wenn Temperaturen von bis zu 14 Grad unter Null erwartet werden. «Arktische Kaltluft wird über Hessen hinwegziehen und auch am Freitag noch für Dauerfrost sorgen», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).