Minusgrade in Hessen: Eiskalte Nacht in Hessen

Hessen hat eine frostige Nacht erlebt. Auf der Wasserkuppe beispielsweise, dem höchsten Berg des Bundeslandes, fiel die Temperatur nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf minus 13,7 Grad.

In Frankfurt wurden am Flughafen minus 7,4 Grad gemessen (7.00 Uhr), in Gießen minus 9,4 Grad, in Fritzlar minus 10,0 Grad, in Offenbach minus 8,2 Grad. Auch im Tagesverlauf wird die arktische Kaltluft in Hessen noch für Dauerfrost sorgen.

(dpa)