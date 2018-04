Eisverband: Deutsche essen mehr Speiseeis aus Früchten

Die deutschen Kunden essen laut der in Seligenstadt ansässigen Union der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland (Uniteis) immer mehr Fruchteis. In der Vitrine fänden sich mehr Fruchteissorten als vor zehn Jahren, erklärte Uniteis-Sprecherin Annalisa Carnio. „Meloneneis, Blaubeereis, Pfirsicheis, also nicht nur die klassische Zitrone und Erdbeere”, so Carnio. „Der Konsument will immer mehr etwas Frisches, Leichtes und Gesundes.”

Sorten wie Schokolade und Vanille seien aber weiterhin ebenfalls beliebt - allerdings in neueren Varianten, wie Carnio sagt. „Früher gab es noch Schokoladeneis, heute gibt Schokolade als Sorbet für die Leute, die eine Laktoseintoleranz haben, weiße Schokolade mit Walnuss, Schokolade mit Espresso, Nougatschokolade oder Ganzzartbitterschokolade.”

Der Verband hat in diesem Jahr „German Black Forest” in Anlehnung an die Schwarzwälder Kirschtorte zur Sorte des Jahres ernannt. „Uniteis gehört zu einem großen Dachverband, der ganz Europa vertritt, und jedes Jahr wird eine Eissorte einem Land gewidmet. Und in diesem Jahr war Deutschland dran”, sagte Carnio. Vor zwei Jahren etwa sei Österreich mit der Eissorte „Sachertorte” dran gewesen.

