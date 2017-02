Fund am Rheinufer: Elfter Vogelgrippefall in Hessen: Höckerschwan tot

Ein toter Höckerschwan mit dem Vogelgrippevirus ist am Rheinufer in der Nähe des Biebricher Schlosses in Wiesbaden gefunden worden. Der Schwan ist der elfte bestätigte Fall des aktuellen Vogelgrippeerregers H5N8 in Hessen, wie das Umweltministerium am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Dabei handele es sich um zehn Wildvögel und einen Rosapelikan aus dem Opel-Zoo.

Die Veterinärbehörden verzichteten nach Angaben des Ministeriums auf die Einrichtung von Restriktionszonen, da sich keinerlei gewerbliche Geflügelhalter im Sperrbezirk befinden. Der Fundort des toten Schwanes liegt in einem Risikogebiet, in dem bereits seit dem 18. November eine Stallpflicht galt.

Im gesamten Stadtgebiet Wiesbaden sowie in ganz Hessen besteht seit dem 21. November eine Stallpflicht. Laut Ministerium wurden seit dem Ausbruch des aktuellen Vogelgrippeerregers bereits mehr als 2500 Proben von Vögeln untersucht.

(dpa)