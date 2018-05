Studie: Eltern wollen bessere Qualität in Kitas

Ab August soll der Kita-Besuch in Hessen weitgehend beitragsfrei sein. Das ist auch höchste Zeit, wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zur finanziellen Belastung von Eltern zeigt. Dennoch ist das Drehen an der Kostenschraube für viele Erziehungsberechtigte nicht die Ultima Ratio.

Die schlechte Nachricht: Die Hessen bezahlen mehr für den Kita-Besuch ihrer Kinder als der bundesdeutsche Durchschnitt. Das ist das Ergebnis der Studie „Eltern Zoom 2018“ der Bertelsmann-Stiftung, die gestern veröffentlicht wurde. Die gute Nachricht: Das wird nicht so bleiben, wenn ab August die Kita-Gebühren in dem Bundesland reduziert werden. Aber der Reihe nach.

Zwischen Kassel und Darmstadt wenden Familien im Mittelwert 6,7 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Kindertagesstätte auf. Damit liegt die finanzielle Belastung für Hessens Eltern höher als in den Nachbarländern Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz, niedriger aber als im Saarland, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein (siehe nebenstehenden Artikel). Bundesweit liegt die finanzielle Belastung bei 5,6 Prozent.

Gebühren als Hürde

Zweite Erkenntnis der Studie neben den starken regionalen Unterschieden ist, dass einkommensarme Familien bei Kita-Beiträgen überproportional stark belastet sind. Haushalte unterhalb der Armutsrisikogrenze müssen demnach in Deutschland einen nahezu doppelt so hohen Anteil ihres Einkommens für die Kita aufwenden wie finanziell besser gestellte Familien. Für 20 der Befragten ist die Höhe des Beitrags sogar eine Barriere, ihr Kind in die Kita zu schicken. Die finanzielle Belastung der Familien variiere je nach Wohnort, kritisierte Stiftungsvorstand Jörg Dräger.

Genaue Werte speziell für Hessen enthält die Erhebung in diesem Punkt nicht. Allerdings gibt es eine große Bandbreite der Belastung. Diese liegt in Hessen zwischen 1,3 und 15,6 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens. In anderen Bundesländern ist sie zum Teil größer. Dabei ist noch nicht eingepreist, dass in Hessen der Kita-Besuch ab dem 1. August für alle Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung sechs Stunden pro Tag kostenlos sein wird. „Die Studie ist eine Momentaufnahme“, sagt Bertelsmann-Expertin Anette Stein. „Da ist derzeit vieles im Umbruch.“

Fast 1000 hessische Eltern befragt Wie viel Eltern für die Kita zahlen, hängt stark vom Wohnort ab. Je nach Bundesland schlagen die Gebühren laut der Bertelsmann-Studie unterschiedlich stark zu Buche: Am meisten geben Eltern in Schleswig-Holstein

„Ab August haben wir ein völlig anderes Bild“, sagt Esther Walter, Sprecherin des hessischen Sozialministeriums. „Nur in die Beitragsfreistellung investieren wir 440 Millionen Euro im Doppelhaushalt.

Der SPD im Landtag geht das nicht weit genug. „Wir sehen, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt, um Familien mit kleinen und mittleren Einkommen bei den Kita-Gebühren zu entlasten“, sagt der sozial- und familienpolitische Sprecher Gerhard Merz. Es helfe nicht, sechs Stunden in der Kita freizustellen, wenn die durchschnittliche Betreuungszeit schon jetzt bei über sieben Stunden liege.

Ein weiterer Aspekt der Studie ist, dass vielen Eltern allein eine finanzielle Entlastung nicht genügt. Sie wollen vor allem eine bessere Kita-Betreuung. „Qualität ist das Allerwichtigste“, sagt Bertelsmann-Expertin Stein.

In Hessen seien 68 Prozent der befragten Eltern bereit, einen höheren Beitrag zu zahlen, wenn sich dafür die Qualität der Kita verbessern würde, sprich mehr Personal oder bessere Ausstattung.

Bundesweit sprechen sich 53 Prozent der einkommensschwachen und 59 Prozent der finanzkräftigeren Eltern dafür aus. Auch hier verweist man im Sozialministerium darauf, in diese Richtung zu steuern. Parallel zur finanziellen Entlastung der Eltern investiere das Land 50 Millionen Euro in die Qualität von Kindertagesstätten.