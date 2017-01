Elternpaar stirbt bei Zusammenstoß: drei Schwerverletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Bad Arolsen haben am Dienstag zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren ihre Eltern verloren. Wie die Polizei in Kassel am Dienstagabend berichtete, war ein 57-jähriger Lastwagenfahrer aus bisher unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve von seiner Fahrbahn abgekommen und frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der Familie zusammengestoßen. Der 37 Jahre alte Fahrer und seine 34-jährige Frau auf dem Beifahrersitz starben noch an der Unfallstelle. Die beiden Kinder wurden mit schweren Verletzungen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser in Kassel und Göttingen geflogen. Auch der Lastwagenfahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt.

Der Unfall geschah den Angaben zufolge auf der Bundesstraße 252 zwischen Mengeringhausen und Twiste (Landkreis Waldeck-Frankenberg). Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße an der Stelle voll gesperrt werden. Bei dem Lastwagenfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Staatsanwaltschaft lässt die Unfallursache von einem Sachverständigen ermitteln.

(dpa)