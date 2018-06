Nahverkehr: Endspurt: Frankfurter S-Bahn-Tunnel noch einmal gesperrt

Der S-Bahn-Tunnel in Frankfurt ist wie geplant am frühen Samstagmorgen gesperrt worden. Pendler im Rhein-Main-Gebiet brauchen deswegen in den kommenden Wochen Geduld: Die Sperrung des zentralen Tunnels unter der Innenstadt soll über die gesamten Sommerferien hinweg bestehen bleiben. Erst am 5. August können die Bahnen wieder ungehindert fahren. Grund ist der vor mehr als drei Jahren begonnene Einbau eines neuen elektronischen Stellwerks, das mehr Pünktlichkeit auf der stark befahrenen Strecke bringen soll.

Die Haltestellen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof werden während der Sperrung nicht angefahren, die Station Mühlberg ist bis 15. Juli nicht erreichbar. Für Fahrgäste ist wieder ein Ersatzverkehr unter anderem mit zusätzlichen Bussen eingerichtet. Informationen dazu gibt es unter www.sbahnbaustelle.de im Internet. Auch Straßen- und U-Bahnen sowie Züge des Regional- und Fernverkehrs können eine Alternative sein, sie sind nicht von der Sperrung betroffen.

Bereits dreimal wurde der Tunnel allein in diesem Jahr wegen der Arbeiten gesperrt. Diesmal sind abschließende Sicherheitsprüfungen und Abnahmefahrten geplant. Auch das alte Stellwerk soll zurückgebaut werden. Parallel sollen auch die unterirdischen Stationen weiter modernisiert werden.