Engagement für umstrittene Hilfsaktion: Druck wächst

Polizei: "Auf alle Bedrohungen einstellen" So will die Polizei den Hessentag sicher machen

Rüsselsheim. Erkenntnisse aus den jüngsten Terror-Anschlägen fließen maßgeblich in das Sicherheitskonzept für den Hessentag in Rüsselsheim ein. Berücksichtigt werden auch mögliche Gefahren durch einen Lkw-Anschlag wie im Dezember in Berlin. mehr