Entennachwuchs geht auf Entdeckertour und verliert die Mama

Abenteuerlustiger Entennachwuchs ist in Marburg gleich zweimal auf Entdeckertour gegangen - und hat dabei schließlich die Mama verloren. Die elf Küken waren am Donnerstag zunächst von einem Ladenbesitzer entdeckt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sammelte der Mann die kleinen Enten ein. Auch die Entenmutti ließ sich schließlich blicken und wurde gemeinsam mit ihren Kindern von der Feuerwehr an die Lahn gebracht.

Am Abend tauchten die Küken dann aber erneut ohne ihre Mama und fern des Flusses auf und verursachten wiederum einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Diesmal tauchte ihre Mutter nicht auf und konnte auch nicht gefunden werden - die Küken verbrachten die Nacht auf einem Bauernhof. „Über das Schicksal der Entenmama ist uns leider nichts bekannt”, bedauerte Polizeisprecher Martin Ahlich.

(dpa)