Entflohene Straftäter nach Zeugenhinweisen festgenommen

Zwei aus einer Psychiatrie in Haina (Kreis Waldeck-Frankenberg) geflohene Straftäter sind am Dienstagmorgen festgenommen worden. Zeugen hatten auf die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei reagiert, wie die Ermittler mitteilten. Die Polizei konnte die 22 und 23 Jahre alten Männer daraufhin im rund 15 Kilometer entfernten Frankenberg festnehmen und in die Einrichtung zurückbringen. Die psychisch kranken Straftäter waren am Montagabend während des Hofgangs aus der forensischen Psychiatrie geflohen.

(dpa)