Entgleiste U-Bahn an „Konstablerwache” führt zu Störungen

Eine U-Bahn ist an der Frankfurter Bahnstation Konstablerwache entgleist und verursacht Störungen im Berufsverkehr. Die Bahn sei in der Gleiswendeanlage aus den Schienen gesprungen und werde nun wieder in die Spur gehoben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Verletzt wurde niemand, ob zum Zeitpunkt des Unfalls Fahrgäste in der Bahn waren, war zunächst nicht bekannt. Auch die Ursache des Unfalls blieb vorerst unklar.

Wie lange die Arbeiten der Feuerwehr andauern, konnte der Sprecher nicht schätzen. Betroffen von dem Unfall sind nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main die Linien U4 und U5 in beide Richtungen. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Für beide Linien sei jedoch ein Taxiersatzverkehr eingerichtet.

(dpa)