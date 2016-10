Entschärfung von Fliegerbombe verzögert sich

Die Entschärfung einer in einem Waldstück in Marburg entdeckten Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat sich am Donnerstag verzögert. Beim Aufbau eines Schutzwalls habe es durch den Defekt eines Transportfahrzeugs eine Verzögerung gegeben, ein Ersatzfahrzeug sei aber bereits im Einsatz, teilte die Polizei am frühen Nachmittag mit.

Das Gebiet rund um den Fundort der 50-Kilo-Bombe wird nicht evakuiert, Anwohner müssen aber während der Arbeit des Kampfmittelräumdienstes in ihren Häusern bleiben. Erst Ende August hatten wegen eines Blindgängers rund 600 Marburger ihre Wohnungen verlassen müssen. Dieser wurde kontrolliert gesprengt.

