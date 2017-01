Bundesverfassungsgericht lehnt NPD-Verbot ab: Entscheid zu NPD-Verbot: Ein vorausschauendes Urteil

Bild-Zoom Benno Hafeneger, Professor in Marburg und Extremismusforscher.

Benno Hafeneger ist sich sicher, das war heute ein kluges Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG), das sich gegen ein NPD-Verbot ausgesprochen hat. „Auf der einen Seite hat das höchste deutsche Gericht, der NPD Bedeutungslosigkeit attestiert, auf der anderen Seite aber auch festgestellt, dass die rechtsextreme Partei in ihrer politischen Haltung verfassungswidrig ist“, so der Frankfurter Extremismusforscher, der an der Marburger Philipps-Universität lehrt, im Gespräch mit FNP-Online. Da das BVG bei der NPD eine verfassungsfeindliche Gesinnung verortet, halte es sich für den Fall der Fälle eine Hintertür offen. „Sollte die NPD einmal personell und organisatorisch in Zukunft stärker in Erscheinung treten, kann das BVG nach seinem heutigen Urteil die Partei auch verbieten“, sagt Hafeneger.Heute handele es sich bei der NPD um eine Partei, die im Vergleich zu früheren Zeiten sehr stark an Bedeutung verloren habe. Sie trete nur noch vereinzelt in Kommunalparlamenten in Erscheinung, in Landesparlamenten, geschweige denn im Bundestag, sei sie nicht vertreten. Auch das Erstarken der AfD habe für den Niedergang der NPD mit gesorgt, da die Rechtspopulisten auch einen „rechtsextremen Rand“ politisch bedienen würden.