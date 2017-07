Entscheidung für Nationalpark: Transparenz gefordert

Krawalle bei G20-Gipfel Protest eskaliert: Hessische Polizisten in Hamburg verletzt

Wiesbaden/Hamburg. Brutale Krawalle haben in Hamburg den G20-Gipfel überschattet. Szenen der Verwüstung boten sich am Samstag nach einer durchkämpften Nacht. Auch hessische Polizisten sind in der Hansestadt zu Schaden gekommen. mehr