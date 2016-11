Entwischter Bulle sorgt für Polizeieinsatz

Höchst/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein junger Bulle ist aus seinem Stall in Höchst im Odenwald ausgebrochen und hat damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er sei schließlich von einem Jäger erschossen worden, berichtete die Polizei in Darmstadt am Mittwoch. Mindestens zwei Menschen seien von dem wildgewordenen Tier leicht verletzt worden, außerdem habe es bei seiner Flucht am Dienstagnachmittag mehrere Autos beschädigt. Über zwei Stunden lang war es von der Polizei, seinem Besitzer, mehreren Landwirten und dem Jäger verfolgt worden. Dabei lief der Bulle auch an der Bundesstraße 426 entlang, dort kam der Verkehr zum Erliegen.

(dpa)