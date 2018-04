Erbsensuppe für 9 D-Mark, Grüne Soße mit Kartoffeln und Eiern für 14 D-Mark, eine Tasse Kaffee für 3 D-Mark: Auf dem AfD-Landesparteitag im hessischen Neu-Isenburg sind die Preise für die Verpflegung in der ehemaligen deutschen Währung ausgewiesen worden. Das habe der Veranstalter so gewünscht, sagte ein Caterer zur Begründung. Gezahlt wurde aber regulär in Euro. Die Euro-Preise standen in Klammern hinter den Mark-Preisen.

( lhe)