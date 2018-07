Erdrutsch nach starkem Regen: Geröll versperrt Gleise

Stundenlanger Brand von Strohballen in Südhessen

Alsbach-Hähnlein. Ein Lager mit rund 100 Strohballen hat in der Nacht zum Freitag in Südhessen Feuer gefangen. Anwohner in Alsbach-Hähnlein waren noch am Morgen aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen halten, wie die Polizei mitteilte. mehr