Digitalkongress: Schnelles Internet für Schulen wird Thema

Wiesbaden. Auf einem hessischen Digitalkongress wollen Experten in der kommenden Woche über schnelles Internet an Schulen diskutieren. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) stellt am heute in Wiesbaden die weiteren Themen der Tagung vor. mehr