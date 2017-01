Ermittler sagt im Prozess um Dreifachmord aus

Im Gießener Prozess gegen eine mutmaßliche Dreifachmörderin äußert sich der Chef-Ermittler heute zur erfolgreichen Suche nach der Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 35-Jährigen vor, aus Habgier innerhalb weniger Wochen drei Menschen getötet zu haben. Im April 2016 soll die Aachenerin ihren 79 Jahre alten früheren Nachbarn in Gießen und Anfang Mai eine 86-Jährige und deren 58 Jahre alte Tochter in Düsseldorf umgebracht haben. Zu Beginn des Prozesses vor dem Gießener Landgericht hatte die Angeklagte in der vergangenen Woche keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht.

Das Landgericht hat sich auf einen langen Indizienprozess eingestellt: Die Richter wollen mehr als 120 Zeugen befragen und erst Ende Mai ihr Urteil fällen.

(dpa)