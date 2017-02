Nach Unfall in Frankfurt-Griesheim: Ermittler schließen Signalfehler als ICE-Unfallursache aus

Große Anfrage der Linken im Bundestag Zahl der Sozialwohnungen in Hessen seit 1990 halbiert

Wiesbaden/Berlin. Die Zahl der Sozialwohnungen in Hessen hat sich in den vergangenen 25 Jahren mehr als halbiert. Dies Zahlen gehen aus einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Große Anfrage der Linken hervor. mehr