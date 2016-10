Ermittlungen gegen Polizeibeamten: Angriff im Dienst?

Die Frankfurter Polizei ermittelt von Amts wegen gegen einen Kollegen, der bei einem Einsatz einen Mann angegriffen und verletzt haben soll. Der Vorfall soll sich bereits am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt ereignet haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Man sei auf den Fall über die sozialen Medien aufmerksam geworden. Die Beamten für Amtsdelikte ermitteln derzeit, ob die Vorwürfe zutreffen seien, berichtete die Polizei weiter. Der Geschädigte habe mittlerweile Anzeige wegen Körperverletzung im Amt erstattet.

