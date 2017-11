Ermittlungen nach Explosion in Shisha-Bar vor Abschluss

Rund drei Monate nach der Explosion in einer Shisha-Bar in Gießen rechnet die Staatsanwaltschaft mit einem baldigen Abschluss ihrer Ermittlungen. Das sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch auf Anfrage. Ermittelt wird unter anderem wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes und Brandstiftung. Der Bar-Besitzer soll drei Männer beauftragt haben, ein Feuer zu legen - um so letztlich einen Versicherungsbetrug zu begehen.

Bei dem Brand Anfang August kam es zur Explosion, die Bar und ein angrenzendes Wohnhaus wurden schwer beschädigt. Mehrere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Einer der Verdächtigen kam schwer verletzt in eine Spezialklinik. Die Ermittler hatten drei Männer bereits in der ersten Woche nach der Tat gefasst. Ein vierter mutmaßlicher Beteiligter wurde Ende September festgenommen. Zwei der Verdächtigen legten ein Geständnis ab.

