Erneut Attacke auf Skulpturen-Schau jüdischer Sportler

Dreimal innerhalb Monatsfrist sind Figuren jüdischer Sportler in Frankfurt zerstört worden. In der Nacht zu Mittwoch sei die Skulptur der Leichtathletin Gretel Bergmann auf dem Rathenauplatz Ziel von Vandalismus geworden, teilte das Jüdische Museum Frankfurt mit. Die Polizei ermittele. Bereits wenige Tage nach der Eröffnung am 15. Juni waren die beiden Figuren von Walter Bensemann und Lilli Henoch zerstört worden. „Sie wurden zwischenzeitlich ersetzt”, erklärte das Museum. Zur Höhe des Schadens gibt es keine Angaben. Die Ausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung - Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach” wurde vom Zentrum deutsche Sportgeschichte konzipiert und endet am 7. Juli.

(dpa)