Erneut Autobrände in Frankfurt: Verdächtiger stellt sich

In Frankfurt haben am frühen Sonntagmorgen wieder zwei Autos gebrannt. Wenige Stunden später habe sich ein Mann gestellt, der angegeben habe, für die beiden Brände verantwortlich zu sein, teilte die Polizei mit. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten in Frankfurt mehrmals Autos gebrannt.

Ob der Mann auch für weitere Brände verantwortlich sein könnte, könne man weder verifizieren noch dementieren, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe nur Angaben zu den beiden Bränden vom Sonntag gemacht. Zum Motiv gebe es noch keine Erkenntnisse. Der Mann sitze in den Haftzellen der Polizei.

An den beiden Fahrzeugen, die um kurz vor 6.00 Uhr im Frankfurter Westend brannten, entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

(dpa)