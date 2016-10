Erneut Frankfurter Schule nach Bombendrohung geräumt

Wegen einer anonymen Bombendrohung ist am Donnerstag an einer Frankfurter Schule der Unterricht unterbrochen worden. Schüler und Lehrer mussten das Gebäude verlassen. Die Polizei durchsuchte die Räume mit einem Spürhund, wie eine Sprecherin sagte. Wie viele Jugendliche in Sicherheit gebracht wurden, war zunächst unklar. Der Drohanruf war kurz nach Unterrichtsbeginn bei der Polizei eingegangen. Zuvor hatte die „Bild”-Zeitung über den Vorfall berichtet. Erst vor zwei Wochen waren in Frankfurt zwei Schulen wegen blinder Bombenalarme geräumt worden.

(dpa)