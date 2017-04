Mahnwache in Flörsheim: Erneut Mahnwache für Deniz Yücel

Aus Solidarität mit dem in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel haben im südhessischen Flörsheim erneut Dutzende Menschen an einer Mahnwache teilgenommen.

Aus Solidarität mit dem in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel haben am Donnerstagabend im südhessischen Flörsheim erneut Dutzende Menschen an einer Mahnwache teilgenommen. Dabei waren auch die hessische SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser und der Bürgermeister von Flörsheim, Michael Antenbrink (SPD).

«Es ist nach wie vor schwer erträglich und unter keinen Umständen in einem funktionierenden Rechtsstaat zu tolerieren, wenn ein Journalist Mut beweist, kritisch über die Türkei und die Politik des türkischen Präsidenten berichtet und dafür ins Gefängnis gesteckt wird», hatte Faeser vor der Mahnwache erklärt und Yücels Freilassung gefordert.

Yücel ist Türkei-Korrespondent der Zeitung «Die Welt». Seine Eltern und Schwester leben in Flörsheim. Der Journalist wurde Mitte Februar in Istanbul festgenommen. Seit Anfang März sitzt er unter dem Verdacht der Terrorpropaganda in Haft. Nach wochenlangem Ringen erhielt vergangene Woche erstmals ein deutscher Diplomat Zugang zu Yücel in dessen Zelle. In den vergangenen Wochen gab es in vielen deutschen Städten Solidaritäts-Aktionen («Free Deniz»).