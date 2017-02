Erneut Proteste im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes wollen heute bis zu 1000 Landesbeschäftigte für mehr Geld auf die Straße gehen. Der Beamtenbund dbb und die Steuergewerkschaft in Hessen rufen zu der Aktion in Wiesbaden auf. Die Gewerkschaften fordern bei den Tarifverhandlungen in Hessen sechs Prozent mehr Geld für die rund 45 000 Landesbeschäftigten. Außerdem wird die Übernahme des Tarifergebnisses auf die Beamten verlangt.

Die zweite Runde der Gespräche ist für Donnerstag und Freitag (2./3. März) in Dietzenbach geplant. Die Tarifgemeinschaft der Länder und die Gewerkschaften hatten sich bereits auf insgesamt 4,35 Prozent mehr Geld innerhalb von zwei Jahren für die Landesangestellten im öffentlichen Dienst geeinigt. Nun wird auch bei den Gesprächen in Hessen eine Einigung für wahrscheinlich gehalten.

(dpa)