Mainzer Fastnacht: Ernst Negers Erben übernehmen

30.01.2018

Die Wirtshausfastnacht gilt ja als die Urform der Mainzer Sitzungsfastnacht, nun erlebt das urige Format eine wahre Renaissance: In der Straßenbahn, im Weinkeller, in der Brauerei – in der Kampagne 2018 gibt es so viele ungewöhnlichen Fastnachtssitzungen wie nie.