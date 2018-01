Ernüchterung in Osnabrück nach 1:5 zum Auftakt

Nach nur einem Pflichtspiel im neuen Jahr herrscht beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück schon wieder Ernüchterung. „Das ist ein dickes Brett”, klagte VfL-Coach Daniel Thioune nach dem heftigen 1:5 (1:4) am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden. „Es war für mich irritierend zu sehen, dass wir von Anfang an in der Abwehrarbeit eigentlich alles haben vermissen lassen, was ich erwartet habe und was wir ausführlich besprochen hatten.”

Statt des erhofften Befreiungsschlags steckt der VfL damit weiter tief im Tabellenkeller. „Wir haben schon gedacht, dass wir weiter sind, als wir heute gezeigt haben”, bekannte Offensivspieler Jules Reimerink. Gegen das Spitzenteam Fortuna Köln am kommenden Samstag steht der VfL damit schon wieder unter Druck. „Bis nächste Woche müssen wir die individuellen Fehler abstellen - und hinten stabil stehen”, forderte Angreifer Marcos Alvarez.

(dpa)