Eröffnung der documenta in Athen

Zwei Monate vor dem Beginn der documenta in Kassel feiert die Kunstausstellung ihren Auftakt in Athen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet die Schau heute gemeinsam mit dem griechischen Präsidenten Prokopis Pavlopoulos. Die weltweit bedeutende Kunstschau steht unter dem Motto „Von Athen lernen” und hat auch die Finanz- und Schuldenkrise zum Thema.

An der documenta 14 in Athen nehmen mehr als 160 Künstler teil. Sie stellen ihre dafür gestalteten Arbeiten an mehr als 40 Orten der griechischen Hauptstadt vor. Die Ausstellung in Athen ist bis zum 16. Juli zu sehen. Die documenta in Kassel ist vom 10. Juni bis 17. September geöffnet. Die teilnehmenden Künstler waren aufgefordert, für jeden der beiden Orte eine Arbeit zu entwickeln.

(dpa)