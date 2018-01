Ersatzkassen: Neues Beratungsangebot für Alleinerziehende

Ein hessenweit neues Beratungsangebot für Alleinerziehende geht heute in Kassel an den Start. Die Stadt Kassel und die Ersatzkassen in Hessen werden dazu einen Kooperationsvertrag (12.00 Uhr) unterzeichnen. Anwesend wird der hessisches Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) als Schirmherr sein. Es sei das erste große, kassengemeinsame Präventionsprojekt für eine sozial benachteiligte Zielgruppe, erklärte der Verband der Ersatzkassen (vdek) in Frankfurt. Bei Erfolg werde es ausgeweitet.

(dpa)