Erst einmal Schluss mit Liftbetrieb auf Wasserkuppe

Der Skiliftbetrieb auf der Wasserkuppe wird für diese Saison vorerst eingestellt. Die Anlagen auf Hessens höchstem Berg würden am Abend wegen des anhaltend milden Winterwetters vorerst abgestellt, berichtete das Rhön Info Zentrum am Dienstag. Auf dem Gipfel in 950 Meter Höhe hatte es lange keinen reichhaltigen Schneefall mehr gegeben. Hier und dort lagen am Dienstag bei einer Temperatur von vier Grad über dem Gefrierpunkt nur noch Schneeflecken. Trotz des Endes des Liftbetriebs blickt der Betreiber bislang auf eine ordentliche Wintersportsaison mit mehr als 50 Lifttagen zurück.

Ski- und Snowboardfahren ist im Land aber weiter möglich. In Hessens größtem Skigebiet im nordhessischen Willingen waren am Dienstag noch 15 Lifte geöffnet. Der Skiliftbetreiber rechnet auch damit, dass die Saison dort dank Kunstschnee noch ein paar Wochen dauern kann.

(dpa)