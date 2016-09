Erst herbstliche Tage, dann wieder sommerliche Gefühle

Nach einigen eher herbstlichen Tagen kommen ab Mitte der neuen Woche wieder richtig sommerliche Gefühle auf. Am Sonntag und Montag zeige der meteorologische Herbst in Hessen mit Wolken und schauerartigen Regenfällen, was er kann, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Dabei werden am Sonntag 23 bis 25 Grad, am Montag in Südhessen bis zu 24 Grad erreicht. Am Montagnachmittag lockert die Bewölkung langsam auf. Der Dienstag startet zwar erneut wolkig, im Tagesverlauf wird es aber heiter und bleibt trocken. Ab Mittwoch sind dann wieder sommerliche Temperaturen bis zu 29 Grad möglich.

