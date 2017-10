Erste Frau im Vorstand des HSV

Katja Kraus weiß, was es bedeutet, sich in einer Welt voller Männer durchzusetzen. Von 2003 bis 2011 war sie Mitglied im Vorstand des HSV, als bisher erste und einzige Frau überhaupt im deutschen Profifußball. Die gebürtige Offenbacherin begann ihren Aufstieg im Männerfußball als Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt. Davor stand Katja Kraus selbst auf dem Platz. Von 1986 bis 1998 hütete sie das Tor des FSV Frankfurt und gewann in dieser Zeit drei Mal die deutsche Meisterschaft. Sie bestritt sieben Länderspiele und nahm an den Olympischen Spielen 1996 teil. Nebenbei studierte Kraus Politik und Germanistik.

Nachdem ihr Vertrag beim HSV vorzeitig aufgelöst wurde, gründete sie gemeinsam mit Raphael Brinkert und dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder die Sportmarketing-Agentur Jung von Matt/sports. Seit 2014 ist die 46-Jährige außerdem Mitglied im Aufsichtsrat von Adidas.

(rou)