Erste Hessentagsveranstaltung schon ausverkauft

Die Karten für den Auftritt des Comedy-Duos Badesalz auf dem Hessentag 2017 in Rüsselsheim sind bereits vergriffen. Damit sei die erste Veranstaltung des Landesfestes ausverkauft, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Erst am 8. November hatte die Stadt bekanntgegeben, dass Henni Nachtsheim und Gerd Knebel mit ihrem Programm „Dö Chefs” im Theater Rüsselsheim auftreten werden. „Das zeigt, dass wir mit der Programmgestaltung genau richtig liegen”, sagte Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU). Auch das übrige Programm beispielsweise mit Kings of Leon, Scorpions, Zucchero und Till Brönner könne sich sehen und hören lassen. Das Landesfest wird vom 9. bis 18. Juni gefeiert.

(dpa)