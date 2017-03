Spargel-Zeit: Erster Freiland-Spargel wird für Ende März erwartet

Zahl der Vogelgrippefälle in Hessen sprunghaft gestiegen

Wiesbaden. Die Zahl der Vogelgrippefälle in Hessen ist noch mal sprunghaft gestiegen. Bei 13 weiteren toten Wildvögeln sei das Virus nachgewiesen worden, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit. mehr