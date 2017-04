Erster Simulator des neuen ICE wird in Fulda angeschlossen

Der bundesweit erste Zug-Simulator des neuen ICE4 läuft bald in Fulda. Nach der Anlieferung des tonnenschweren Geräts im dortigen Trainingszentrum sei begonnen worden, die hochmoderne Technik anzuschließen. „Jetzt wird verkabelt”, sagte eine Bahnsprecherin am Freitag. Der neue ICE-Trainingssimulator der Baureihe 4 komplettiert das größte Simulationszentrum der Deutschen Bahn in Fulda. Die Bahn betreibt an zwölf Standorten in Deutschland Simulatoren verschiedener ICE-Baureihen.

Das Trainingsprogramm sei eine sehr gute Ergänzung zu Präsenzunterricht, Begleitfahrten und Praxistraining am Originalfahrzeug. Bei den Übungen können zum Beispiel auch Schneefall, Nebel oder Starkregen simuliert werden, genauso wie technische Störungen. Durch den Einsatz von Simulatoren würden weniger Fahrzeugkapazitäten benötigt. Das Training in Simulatoren sei ein wesentlicher Bestandteil der Aus- und Weiterbildung der rund 20 000 DB-Lokführer.

(dpa)