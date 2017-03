Erster Vogelgrippefall in Kassel: Stallpflicht für Geflügel

Kassel (dpa/lhe) - Im Stadtgebiet Kassel ist der erste Fall von Vogelgrippe festgestellt worden. Bei einem tot in der Fulda gefundenen Graureiher sei der Erreger entdeckt worden, teilte die Pressestelle der Stadt am Mittwoch mit. Das nationale Referenzlabor habe einen Befund des Hessischen Landeslabors bestätigt. Die Fuldaaue ist nach Informationen der Stadt Rastplatz für Zug- und Wasservögel und damit ein Risikogebiet. Ende Februar war bei einem nahe Staufenberg in der Fulda gefundenen Graureiher das Virus nachgewiesen worden. Für Geflügel in der Stadt und im Landkreis gilt Stallpflicht.

Während der vergangenen Monate wurden in Hessen nach Angaben des Umweltministeriums in Wiesbaden 51 Vogelgrippe-Fälle gezählt. Seit dem ersten Fund eines toten Vogels im November hat das Landeslabor rund 3500 Proben auf das Virus H5N8 untersucht.

(dpa)