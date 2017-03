Erstmals seit Jahren wieder mehr Abtreibungen in Sachsen

Nach elf Jahren Rückgang hat es in Sachsen 2016 erstmals wieder mehr Abtreibungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamtes am Donnerstag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr im Freistaat 5558 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. Das waren 287 mehr als im Vorjahr; eine Steigerung von über fünf Prozent. Bundesweit sank die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche dagegen auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. In 5319 Fällen erfolgten die Abtreibungen in Sachsen nach der sogenannten Beratungsregelung. In 236 Fällen lagen medizinische Gründe vor; in drei Fällen waren Verbrechen Anlass für den Abbruch.

(dpa)