Ertappter Schwarzfahrer schlägt Kontrolleur nieder

Frankfurt/Eschborn (dpa/lhe) - Ein ertappter Schwarzfahrer hat im Zug nahe Frankfurt einen Kontrolleur niedergeschlagen. Dieser sei leicht am Arm verletzt worden, berichtete die Bundespolizei am Donnerstag. Der Kontrolleur hatte den Mann in der S-Bahn nach dem Fahrschein gefragt. Dieser zeigte ihm zunächst ein ungültiges Ticket und wollte dann die Flucht ergreifen, er wurde jedoch festgehalten. Daraufhin schlug der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann mit den Fäusten den Kontrolleur zu Boden und flüchtete am Bahnhof in Eschborn aus dem Zug. Von ihm fehlte nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag jede Spur.

(dpa)