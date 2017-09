Erwachsene und Säugling bei Autounfall schwer verletzt

Auf der Autobahn 66 im Kreis Fulda sind bei einem Unfall drei Menschen schwer verletzt worden - darunter ein neun Monate altes Baby. Der Fahrer des Wagens, ein 39-jähriger Mann, war am Montag bei Flieden auf der nassen Fahrbahn wahrscheinlich zu schnell unterwegs gewesen und verlor die Kontrolle über das Auto, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Der Wagen überschlug sich mehrfach und blieb schließlich in einer Böschung liegen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste befreit werden. Der Mann, eine 34 Jahre alte Frau sowie das Baby wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ob es sich bei den Insassen um eine Familie handelte, war zunächst nicht klar.

Wenig später kam es auf der A 66 bei Flieden und in gleicher Fahrtrichtung zu zwei Folge-Unfällen, die sich nach Angaben der Polizei aus der Nacht zum Dienstag am Ende des Staus ereigneten. Gegen 20 Uhr fuhren auf der Strecke in Richtung Schlüchtern zwei Autos aufeinander auf, ein Mensch wurde dabei verletzt. Nur 300 Meter weiter kam es dann zu einem dritten Unfall mit einem Lastwagen. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Am späten Abend, gegen 23 Uhr, waren die Sperrungen aufgehoben und die Autobahn wieder frei.

(dpa)