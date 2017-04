Eschborn - Frankfurt: Abschluss der Frühjahrsklassiker

Am 1. Mai stehen Frankfurt, Eschborn und die Taunus-Region im Mittelpunkt des weltweiten Radsport-Interesses. Die 56. Auflage des Rennens Eschborn - Frankfurt mit dem sperrigen Zusatz „Rund um den Finanzplatz” wartet mit einem großen Aufgebot an Weltklasse-Fahrern auf. „Das wird der krönende Abschluss der Frühjahrsklassiker”, sagte Claude Rach am Donnerstag bei der Vorstellung der Fahrer in Frankfurt am Main. Angeführt wird das Feld vom slowakischen Doppel-Weltmeister Peter Sagan sowie den deutschen Assen John Degenkolb, André Greipel, Marcel Kittel und Tony Martin.

Der Tour-de-France-Veranstalter Amaury Sports Organisation (ASO) hat Großes mit dem Traditionsrennen durch den Taunus vor. „Eschborn - Frankfurt soll in einer Reihe stehen mit beispielsweise Paris - Roubaix”, erklärte der Luxemburg Rach.

